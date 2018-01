Lens recevait Boulogne sur Mer ce lundi soir pour le dernier match des 32e de finale de la Coupe de la Coupe de France. Lens ou Boulogne s’est emparé du dernier ticket pour les 16e de finale en s’imposant 3-2. Les visiteurs prennent les commandes avec une réalisation de Koné (22e).

Au retour des vestiaires, les Sang et Or se réveillent en marquant deux buts Lopez sur penalty (60e) et Diarra (63e). Mais dans les derniers instants de la partie, les Boulonnais parviennent à égaliser par Koné (90e). Ce dernier s’offre un doublé. Cristian Lopez a remis les siens devant au score dans le temps additionnel. Lens jouera le Stade Briochin en seizièmes de finale.