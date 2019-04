Le Stade Rennais s’est qualifié pour la finale de Coupe de France en l’emportant sur la pelouse du Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais (2-3). De quoi avoir le sourire pour le coach breton Julien Stéphan, au micro d’Eurosport 2.

« Pour nous, c’est une formidable performance. Je suis fier de mes joueurs. Ils n’ont rien lâché. On nous a rien donné dans la facilité. Notre parcours a de la valeur, on a éliminé de grosses équipes (le LOSC en 8e de finale, ndlr). On est venu chercher notre finale ici. C’est une grande soirée », a-t-il lancé.