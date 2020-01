L’Olympique de Marseille s’est qualifié dans la douleur ce dimanche pour les seizièmes de finale de la Coupe de France. Une qualification arrachée aux tirs au but et suite à laquelle Valère Germain s’est exprimé en zone mixte. « Ça fait trois ans que je suis à l’OM et trois ans que les premiers tours de Coupe de France sont compliqués. Comparé à l’année dernière, on est qualifiés et on espère aller le plus loin possible dans la compétition. Il faut aussi féliciter les équipes contre qui on joue. C’est vrai que quand on joue contre l’OM, on se donne plus qu’à 100 %. »

Aligné d’entrée et sorti par André Villas-Boas au début des prolongations, l’attaquant s’est réjoui de la réaction phocéenne, même si celle-ci a été tardive. « On a confiance en nous cette saison. On est sur une bonne dynamique donc même si on a pris un but d’entrée, on a vu qu’on avait la possession et qu’on pouvait faire quelques différences. On aurait aimé faire trente minutes de moins, ça nous aurait évité d’être encore plus fatigués. Surtout qu’on a un match important qui arrive dans 4-5 jours (à Rennes) », a-t-il également déclaré. Rendez-vous donc vendredi soir au Roazhon Park pour le retour de la Ligue 1.