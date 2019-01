L’Aiglon du Lamentin (R1), club de la Martinique, se déplaçait à Orléans (L2) à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Dernier club d’Outre-Mer encore en lice dans la compétition, emmené par Maël Crifar, jeune espoir du football antillais, ou encore Garry Bocaly, champion de France avec Montpellier en 2012, l’Aiglon aura compliqué la tâche du pensionnaire de Ligue 2, le poussant en prolongations, revenant deux fois au score, mais se sera finalement incliné, à bout de forces (3-2, a.p.). Dans un stade de la Source acquis à la cause des visiteurs, Jordan Tell glaçait les espoirs martiniquais en ouvrant le score à la 27e minute, sur une passe de Gauthier Pinaud.

Sur une pelouse compliquée, les Ultra-marins de lâchaient rien et parvenaient à égaliser en seconde période. Entré en jeu quatre minutes plus tôt, Grégory Banal venait tromper Thomas Renault d’une belle frappe croisée (1-1, 70e). Alors qu’il tenait le score jusqu’au coup de sifflet final, l’Aiglon devait s’incliner une seconde fois avant la mi-temps de la prolongation. L’ancien Lyonnais Gaëtan Perrin trompait Arnaud Hugues des Etages (2-1, 104e). Dans une fin de rencontre folle, Garry Bocaly s’offrait un rush d’anthologie sur le côté droit, déposant deux Orléanais avant de centrer au premier poteau. Thomas Renault manquait son intervention et propulsait le ballon dans ses filets (2-2, 112e). Alors que le stade exultais, les locaux engageaient et reprenaient l’avantage dans la foulée grâce à Fahd El Khoumisti (3-2, 114e), mettant fin au rêve lamentinois.