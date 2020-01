L’OL est finaliste de la Coupe de la Ligue BKT. Et les Gones ont notamment pu compter sur Houssem Aouar, auteur d’un superbe but qui avait permis aux siens de prendre l’avantage (2-1) avant l’égalisation lilloise (2-2). En zone mixte, le milieu de terrain a raconté son but.