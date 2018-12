Ce soir, le Paris Saint-Germain a du s’employer pour venir à bout d’Orléans et se qualifier pour les quarts de finale de la coupe de la Ligue BKT (2-1). Une rencontre que le club de la capitale a remporté notamment grâce à un petit exploit de Moussa Diaby, entré en cours de jeu.

Un but que l’intéressé a savouré. « On va pas dire que c’est un but à la Mbappé. c’est un but à la Diaby. J’ai essayé de faire un une-deux avec Cavani. J’ai suivi, ça a payé. C’était un coaching payant. Je suis rentré et j’ai essayé de faire de mon mieux. On était prévenu. Le coach nous a dit que ça allait être une équipe avec de la rage », a-t-il déclaré au micro de Canal+.