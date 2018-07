Suite à l’élimination de l’Espagne en 8e de finale de la Coupe du Monde 2018 contre la Russie, Andrés Iniesta a annoncé qu’il prenait sa retraite internationale.

Le milieu de terrain aux 131 sélections (13 réalisations), qui poursuivra sa carrière au Vissel Kobe au Japon, a tenu à publier une lettre pour officialiser ses adieux.

« Salut à tous,

Il y a 14 ans, j,’enfilais pour la première fois le maillot de notre sélection nationale, j’avais 15 ans et je n’oublierai jamais ce moment. C’était le rêve de ma vie de défendre les couleurs de mon pays. C’est quelque chose de très spécial, pas seulement un rêve, mais aussi une grande responsabilité. Durant toutes ces années, j’ai essayé d’être conscient de ce que cela signifie et de donner le meilleur de moi-même pour vous vous sentiez fiers.

Je crois que j’ai eu la chance de vivre l’une des meilleures périodes de l’histoire du football espagnol, avec une génération de joueurs qui ont été et sont exceptionnels dans tous les sens du terme. Nous avons réussi de grandes choses, des titres dont nous rêvions quand nous étions jeunes, mais nous avons aussi vécu de grandes désillusions et vécu des moments très difficiles. A vous tous, je vous dis merci de m’avoir rendu meilleur partenaire et meilleur footballeur. Ce fut une fierté de pouvoir partager tout cela avec vous toutes ces années.

Le moment est venu de prendre du recul. Cela n’a pas été une décision facile, bien au contraire, j’y pense depuis de nombreux mois. L’envie et la faim de continuer sont totales, mais j’ai toujours dit que je finirai par prendre la meilleure décision pour la sélection. Le football est passionant, avec un groupe de joueurs incroyables, qui, à partir de maintenant, me compteront comme un supporter inconditionnel de plus. Je n’ai aucun doute sur l’avenir merveilleux qui se présente et les grands succès à venir. Le groupe est impressionnant.

J’aimerai remercier toute la Fédération pour son soutien et l’affection donnés ces 19 dernières années. Merci à tous les Présidents, dirigeants et employés que j’ai eu la chance de côtoyer durant toutes ces années. J’ai eu la chance de connaître de grands entraîneurs durant cette période, avec une affection particulière pour Luis Aragonés, qui m’a fait débuter à Albacete, mon club, et avec qui nous avons conquis notre premier Euro, dans un tournoi de rêve. Merci à eux tous d’avoir compté sur moi, merci pour votre confiance et d’avoir changé le destin du football espagnol : Luis, Vicente, Julen, Fernando et aussi Juan Santiesteban, Iñaki Saez, Ufarte et Ginés.

A vous tous, supporters, merci pour votre soutien et votre affection. Pour toujours derrière la Roja !

Enfin, je voudrai spécialement remercier ma famille : merci pour votre soutien inconditionnel et d’avoir toujours été à mes côtés. Nous avons fait un rêve et nous l’avons exaucé.

Un clin d’œil très spécial.

Andrés Iniesta »