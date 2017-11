Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait de la Coupe du Monde à 48 équipes un cheval de bataille. Avec l’objectif de 2026 en tête. Reste à savoir quelle nation sera capable d’accueillir un tel événement. Les fédérations américaine, canadienne et mexicaine avaient donné un premier élément de réponse en avril dernier, en proposant une candidature commune. Elles avaient été imitées par le Maroc, qui au mois d’août dernier avait également déposé sa candidature pour accueillir la Coupe du monde 2026 auprès de la FIFA.

La plus haute instance du football mondial vient donc d’officialiser les deux candidatures en lice pour accueillir l’épreuve. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 16 mars prochain, alors que l’organisateur de ce Mondial ne devrait pas être connu avant mai 2020. Le Maroc est ainsi en lice pour devenir le deuxième pays africain à accueillir l’épreuve reine, après l’Afrique du Sud en 2010. Il s’agira de sa cinquième candidature, après celles de 1994, 1998, 2006 et 2010. Les Etats-Unis avaient eux organisé la Coupe du monde 1994 alors que le Mexique a accueilli le Mondial en 1970 et 1986.