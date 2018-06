L’Égypte a manqué sa Coupe du Monde en étant déjà éliminée après deux rencontres. Avant le dernier match face à l’Arabie Saoudite ce lundi la situation ne s’améliore pas car Saad Samir (29 ans) a été viré de l’équipe suite à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux d’après un journaliste de beIN Sports. On voit là le défenseur central mettre une main aux fesses d’un équipier pendant l’entrainement.

Egypt centre-back Saad Samir was sent back home from the #WorldCup and he will not receive any bonuses related to the event, after touching his teammate’s buttock diring training. This video was the only evidence, was it really enough to,convict him ! @EGY https://t.co/JkZEl7EtlJ

— Mohamed El Gharbawy (@Gharbawy) 24 juin 2018