Après la qualification des Etats-Unis face à l’Espagne plus tôt dans la journée, on avait un nouveau quart de finale de la Coupe du Monde ce soir entre la Suède et le Canada. Et c’est la sélection européenne qui a obtenu son ticket pour les quarts de finale grâce à sa victoire 1-0.

C’est Blackstenius qui a marqué le seul but de la rencontre à la 55e minute, servie par Asllani. On notera un penalty manqué par Beckie côté canadien (69e). Les Suédoises affronteront l’Allemagne samedi.

