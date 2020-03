Ce lundi, alors qu’une réunion avait lieu entre la Liga et les directions de ses clubs, nous apprenions que Javier Tebas avait fait comprendre que le championnat espagnol reprendrait ses droits à 100% cette saison après la fin de l’épidémie de coronavirus. L’hypothèse d’une saison blanche est donc pour le moment à écarter dans la péninsule ibérique.

L’émission de radio sportive El Larguero va plus loin ce mardi et apporte plus de précision à ce sujet. Selon le média, le scénario de reprise de la Liga le plus optimiste verrait les joueurs fouler les pelouses le week-end du 14 et 15 mai. La théorie la plus pessimiste serait de recommencer au mois de juillet pour que le championnat aille à son terme dans courant août. El Larguero indique aussi que l’UEFA prévoit de jouer la Ligue des Champions et la Ligue Europa une fois que tous les championnats domestiques seront terminés.