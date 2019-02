Annoncé dans plusieurs clubs français en fin de mercato, Ryad Boudebouz est finalement resté en Espagne. Comme annoncé sur notre site, l’international algérien a pris la direction du Celta Vigo, où il a été prêté avec option d’achat par le Real Betis Balompié. Ce mardi, l’ancien joueur de Montpellier a été présenté aux médias. L’occasion d’en dire plus sur son choix.

« Je voulais remercier tout le club pour avoir facilité ma venue ici. Je suis à la disposition du club, de l’équipe et du coach. Je sais que je peux aider l’équipe avec mes qualités et que l’équipe peut m’apporter beaucoup (...) La manière de jouer de cette équipe ne m’inquiète pas. Je sais qu’on peut aller plus haut. La concurrence fait avancer l’équipe. Ça ne me dérange pas. Si je peux aider l’équipe a me faire progresser et que je peux faire progresser l’équipe, c’est tant mieux ». Enfin, il a conclu : « J’ai ressenti un plaisir d’être disponible pour le groupe. La victoire contre Séville, pour moi qui ai joué au Betis, c’était encore mieux ».