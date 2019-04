Prêté par le PSG au Celtic Glasgow lors du mercato hivernal, Timothy Weah (19 ans) s’épanouit pleinement en Ecosse. Auteur de onze apparitions en championnat, le jeune attaquant a également inscrit trois buts et distillé une passe décisive. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le club parisien, l’international américain ne ferme pas la porte au club écossais à l’avenir.

« Étant donné que j’ai été au Celtic ces derniers mois, le Celtic sera toujours dans mon cœur. J’aime les fans et peu importe ce que l’avenir me réserve, je veux que tout le monde sache que j’aime être ici et que je vais toujours regarder le Celtic. Mais pour ce qui est du futur immédiat, le Celtic est toujours une option que nous avons, » a ainsi révélé Weah.