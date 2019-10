Contre le RB Salzbourg, Sadio Mané (27 ans) a ouvert le score pour Liverpool dans le cadre de la 2e journée de Ligue des champions (4-3). Le Sénégalais a inscrit son 5e but de la saison toutes compétitions confondues.

Et cette nouvelle performance de haut vol, il est aussi impliqué sur deux autres buts de son équipe, n’est pas passée inaperçue pour Cesc Fabregas qui a encensé l’attaquant des Reds. « Mané est pour moi dans le top 3 mondial et ce depuis un moment. Top top niveau », a écrit le joueur de l’AS Monaco sur son compte twitter.

Mané for me is top 3 players in the world and has been for a while. Top top level.

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) October 2, 2019