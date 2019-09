Voilà déjà 4 matches de joués et l’AS Monaco n’a toujours pas remporté la moindre victoire. La donne pourrait changer dimanche soir après la venue de l’OM à Louis II mais en attendant ce match comptant pour la 5e journée de Ligue 1 (qui sera à suivre en live sur notre site), Cesc Fabregas a donné des explications au mauvais départ de son club sur les ondes de RMC. D’après le milieu de terrain espagnol, son équipe n’est tout simplement pas encore prête.

« C’est difficile pour nous parce que beaucoup de joueurs sont arrivés en retard comme Slimani, Adrien Silva, Bakayoko ou Ben Yedder. C’est difficile de faire huit semaines de préparation avec des joueurs qui ne sont plus là. (...) La pré-saison sert à ça. Te faire des amis, connaitre les coéquipiers et le staff. Et là ce n’était pas possible. On veut faire le meilleur pour le club. (...) Je pense que ces deux semaines de trêve internationale vont nous aider. On s’est bien préparés avec les nouveaux. Et j’espère que contre Marseille, on va faire un bon match. » Réponse dimanche soir aux alentours de 23h.

