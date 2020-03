Chelsea compte faire un grand ménage cet été et le poste de gardien en fait partie. Les Blues sont contrariés par les performances de Kepa Arrizabalaga et songent à le remplacer. Plusieurs noms circulent dont celui de Gianluigi Donnarumma. D’après The Express, une avancée a même eu lieu dans cette optique.

Le média rapporte que les Blues ont contacté Mino Raiola, agent du gardien italien. Le club londonien veut se tenir informé des négociations contractuelles entre l’AC Milan et l’international italien (16 sélections). Ce dernier n’a toujours pas prolongé avec les Rossoneri et voit son contrat prendre fin l’été prochain. Les espoirs de recruter Gianluigi Donnarumma sont permis. Pour concrétiser cet intérêt, il faudra débourser 55 M€. Affaire à suivre.