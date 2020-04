Chelsea et l’Ajax Amsterdam font face à un casse-tête. En février, les deux clubs tombaient d’accord pour le transfert de Hakim Ziyech chez les Blues pour 40 M€. Cependant, le Marocain devait finir la saison avec les Lanciers avant de devenir officiellement un joueur de Chelsea à compter du 1er juillet. Mais voilà, l’arrêt des championnats en raison du coronavirus sème le trouble. La date de reprise de l’Eredivisie et de la Premier League n’est pas encore connue. Mais l’UEFA a d’ores et déjà indiqué le 3 août comme date butoir de fin des championnats. Si l’Eredivisie et la Premier League vont à leur terme, Hakim Ziyech rejoindrait alors Chelsea une fois la fin des campagnes.

Cependant, The Telegraph soulève une interrogation. Que se passera-t-il si l’un des deux championnats venait à être suspendu définitivement ? Un arrêt du championnat néerlandais est actuellement plus probable que son voisin anglais et dans ce cas, Hakim Ziyech pourrait rejoindre les Blues dès le 1er juillet. Cependant, il ne pourrait pas jouer la fin de l’exercice 2019/2020 avec son nouveau club et la prise en charge de son salaire poserait problème, tant pour Chelsea qui ne veut pas payer un joueur qui ne peut pas jouer, que pour l’Ajax qui ne souhaite pas rémunérer un joueur qui ne lui appartient plus. Des discussions devraient avoir lieu entre les deux clubs pour parvenir à un accord. La date officielle d’arrivée de l’international marocain chez les Blues pourrait même être modifiée. En attendant, le dossier Hakim Ziyech plonge Chelsea et l’Ajax dans le flou le plus total.