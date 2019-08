Blessé en avril dernier lors d’un match de Premier League entre Chelsea et Manchester United (1-1), Antonio Rüdiger (26 ans) n’a plus joué une seule minute depuis. Opéré du ménisque du genou gauche après sa blessure, le défenseur pourrait reprendre le chemin des terrains avec la réserve des Blues ce lundi rapporte le site officiel de Chelsea.

« Je sais que je dois être patient, a déclaré l’Allemand. Il n’est pas nécessaire de se précipiter parce que, comme nous le savons tous, nous avons une longue saison à venir. Je suis content parce que je vais avoir quelques minutes avec les moins de 23 ans contre Liverpool ». Michy Batshuayi (25 ans) devrait également avoir un peu de temps de jeu, lui qui n’a pas participé aux deux premiers matchs de championnat.

And @ToniRuediger is set to feature tonight ! #Hustle

