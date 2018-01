Michy Batshuayi devrait bel et bien rester du côté de Chelsea cet hiver. Face à un temps de jeu réduit (354 minutes au compteur), l’attaquant de 24 ans a songé à un prêt dans le but de jouer plus à quelques mois de la Coupe du Monde. Une hypothèse à laquelle Antonio Conte n’a pas mis son veto, mais à une seule condition : un départ de ce dernier ne serait autorisé qu’en cas d’arrivée d’un autre attaquant.

A quelques jours de la fin du mercato hivernal, une arrivée semble peu probable. Dès lors, Michy Batshuayi devrait rester dans les rangs londoniens. Une nouvelle qui semble ravir son entraîneur qui a émis le souhait de garder au minimum trois attaquants. « Je sais qu’il y a une Coupe du Monde et que chaque joueur veut jouer dans le but de se montrer aux yeux du sélectionneur national, comme le rapporte Evening Standard. On parle d’un jeune joueur avec un grand potentiel. Si le club décide de rajouter un autre joueur, je ne sais pas si Michy voudra rester ou partir en prêt, ce sera la décision du joueur ».