Opposé à Arsenal en finale de Ligue Europa, Chelsea n’a fait dans la dentelle en s’imposant 4-1 sur la pelouse du Stade Olympique de Bakou. Titulaire pour cette rencontre, David Luiz a encore livré une belle prestation en défense centrale. Interrogé sur sa forme physique à 32 ans, l’ancien joueur du PSG a expliqué à RMC Sport qu’il ne comptait pas s’arrêter là : « je suis jeune (rires). C’est un club que j’aime beaucoup, qui m’a donné une opportunité dès que je suis arrivé du Portugal. J’essaye de bien travailler, de donner le meilleur pour mon équipe et j’ai encore des jambes pour montrer beaucoup. »

Questionné ensuite sur l’avenir de Maurizio Sarri, le natif de Diadema a été clair : il veut continuer avec l’entraîneur italien. « Je pense qu’il a fait une belle année, il y a eu des spéculations mais comme il y en a toujours dans le football. Maurizio est une grande personne et un grand entraîneur, qui a fait beaucoup pour nous cette année », a lâché ce dernier, qui a ensuite éteint le début d’incendie autour de son altercation avec Gonzalo Higuain : « c’est normal, on travaille, on discute et Maurizio est parti énervé. Sur le terrain, on s’est déjà fait un câlin et personne n’a regardé la vidéo (rires). Higuain, c’est un grand ami, il ne s’est rien passé. »