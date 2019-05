Cible des critiques en Angleterre, Maurizio Sarri semble sur un siège éjectable du côté de Chelsea malgré une troisième place en Premier League et un billet pour la finale de Ligue Europa contre Arsenal. Longuement interrogé par le Daily Mail, David Luiz a tenu à lui apporter son soutien.

« C’est un grand homme. Très humble. Et c’est un rêveur. L’histoire de sa vie est géniale. Il vient de la banque. Il est intelligent et il a commencé à apprendre le football avec des équipes de divisions inférieures. Peu de coaches se préparent ainsi. Cela lui a donné une véritable histoire. Je l’aime et je suis très heureux pour lui parce qu’on finit très bien la saison », a-t-il lancé. L’Italien appréciera sans doute.