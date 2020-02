Lundi soir, Manchester United est allé s’imposer sur la pelouse de Chelsea (2-0) et a totalement relancé la course à la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Cette rencontre a notamment été marquée par des décisions arbitrales. Deux Français (Kurt Zouma puis Olivier Giroud) se sont vus tour à tout refuser un but, respectivement pour une faute et pour un hors-jeu de quelques millimètres. Mais un coup de pied donné par Harry Maguire (buteur en seconde) à Michy Batshuayi dans le premier acte a vivement fait réagir Frank Lampard en conférence de presse d’après-match.

« Maguire aurait dû être expulsé. C’est clair, et ça change le match. Ces décisions sont cruciales. Le VAR est là pour ça : visionner une seconde fois, sous un angle différent. Je ne comprends pas pourquoi ils (les arbitres) n’ont pas visionné le VAR. Je pense que le but de Kurt Zouma, lui aussi, aurait dû être valable. Au début, je ne l’ai pas vu. On dirait une poussette d’Azpilicueta. Quand on le revoit, il se fait pousser en premier. Ce n’est certainement pas clair et évident », a lâché le technicien anglais de 41 ans dans des propos rapportés par L’Equipe. Les Red Devils ne comptent plus que 3 points de retard sur les Blues, 4es de Premier League.