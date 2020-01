La situation d’Edinson Cavani n’interpelle pas que l’Atlético de Madrid. Le club espagnol a pris de l’avance et tente de convaincre le Paris Saint-Germain de le lâcher d’ici la fin du mercato hivernal. Les clubs anglais se réveillent peu à peu, à l’image de Manchester United mais sauront-ils rattraper leur retard ?

Le dossier Cavani devient en tout cas un sujet d’actualité de l’autre côté de la Manche, en témoigne une question posée à Frank Lampard durant sa conférence de presse ce lundi. Il lui a été demandé s’il comptait tenter sa chance pour recruter Cavani. « C’est un superbe joueur. J’ai joué contre lui et j’ai toujours aimé sa mentalité et son attitude. Son nombre de buts parle pour lui. Je ne suis absolument pas au courant de sa situation donc on verra. » Rappelons que Chelsea dispose de Tammy Abraham et Michy Batshuayi au poste de numéro 9, avec le prochain départ d’Olivier Giroud quasiment acté.