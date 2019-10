Gareth Southgate a dévoilé sa liste pour les prochains matches de l’Angleterre, face à la République Tchèque (vendredi 11 octobre) et la Bulgarie (lundi 14 octobre). Parmi les joueurs appelés, Fikayo Tomori, Mason Mount et Tammy Abraham, les jeunes de Chelsea, rejoignent le groupe des Three Lions. Une nouvelle qui donne forcément le sourire aux joueurs qui ont déjà la tête à la sélection.

Comme le rapporte The Telegraph, Frank Lampard, l’entraîneur des Blues, a mis en garde ses pépites avant leur départ en sélection. « Ils ont de grands sourires sur leurs visages aujourd’hui, tous les trois. Ross (Barkley) est là depuis un moment. Ils sont souriants et heureux, mais je dois leur rappeler qu’ils devront peut-être jouer pour nous dimanche » a-t-il expliqué.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10