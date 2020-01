Aujourd’hui, Frank Lampard est venu évoquer le dossier Giroud en conférence de presse. « Si toutes les parties sont d’accord, nous examinerons s’il peut quitter le club. Mais aucune décision n’a encore été prise, » a d’abord déclaré le manager des Blues, définitivement ouvert au départ du troisième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Et alors que le départ du Français était envisagé par le club londonien uniquement en cas d’arrivée d’un renfort, Frank Lampard a aujourd’hui déclaré le contraire en conférence de presse. « Son départ pourrait ne pas dépendre de la signature d’un autre joueur, » a-t-il ajouté. Ce qui vient refroidir la piste menant à Moussa Dembélé. Et le manager de Chelsea est allé plus loin en niant tout intérêt pour l’attaquant de l’OL, alors qu’une offre de 40 millions d’euros émise par les Blues aurait été repoussée par Jean-Michel Aulas il y a quelques jours.

« C’est un joueur que je connais et un joueur que le club connaît, mais je suis surpris de voir son nom apparaître aussi souvent du côté de Chelsea, pour être totalement honnête. Et je pourrais dire la même chose de plusieurs joueurs qui ont été liés à nous cette semaine. Je ne veux pas m’en prendre à qui que ce soit, mais Moussa Dembélé n’est pas un de ceux dont on parle ouvertement au club, » a lâché froidement le technicien, avant de conclure son passage devant les médias en annonçant qu’aucune nouvelle signature n’était dans les tuyaux et qu’il n’y aurait pas de mouvement sur le mercato aujourd’hui ou demain.