Bien avant son arrivée à l’OL, Moussa Dembelé plaisait déjà beaucoup à la Premier League, notamment du fait de son passage du côté de Fulham. Son éclosion en Écosse au Celtic et ses 18 mois passés à l’OL (25 buts en 49 matches de L1) n’ont fait que renforcer sa cote en Angleterre. Si Manchester United est un courtisan de longue date et reste intéressé par le joueur, Chelsea s’est rajouté à la liste des courtisans. La presse anglaise faisait d’ailleurs état d’un vif intérêt des Blues pour l’attaquant international espoir tricolore.

Selon nos informations, le club londonien est même passé à l’action en proposant une somme de 40 M€ à l’Olympique Lyonnais. Un montant qui n’a guère ému la direction de l’OL et Jean-Michel Aulas qui ont balayé d’un revers de la main la proposition initiale de Chelsea. Le club rhodanien, qui avait déboursé 22 M€ pour le recruter au Celtic fin août 2018, n’entend absolument pas laisser filer son attaquant de 23 ans cet hiver, surtout depuis les blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaide.

Mais Chelsea et en particulier Frank Lampard sont littéralement fans du joueur et ils devraient rapidement revenir avec une meilleure offre. Selon nos informations, le club anglais songerait à inclure Olivier Giroud dans la balance pour tenter de convaincre l’OL de laisser filer l’ancien Parisien qui ne dirait pas non à l’idée de rejoindre Chelsea. Le début sans doute d’un feuilleton qui devrait tenir en haleine les supporters lyonnais durant tout le mois de janvier.