De retour à Chelsea après avoir été prêté à Everton la saison dernière, Kurt Zouma revient de loin comme il l’a confié au Guardian. « Ce fut un très très long voyage. Je ne veux pas parler de ça maintenant car c’est du passé et je me suis battu vraiment très fort. Les gens ne savent pas, les gens ne voient pas, mais j’étais dans l’ombre à travailler dur pour revenir car j’avais une très mauvaise blessure. J’ai été off pendant un an mais les gens oublient ça et ne le voient pas. Mais j’ai toujours cru en moi. Ma famille était toujours derrière moi à me supporter et maintenant je suis de retour ici. Je suis très heureux de jouer ici. Je veux juste continuer ».

Il poursuit : « Je suis ici. Tout est fini maintenant. Je dois faire mon boulot et je suis heureux d’être là. Je veux juste travailler et jouer. C’est ce que j’essaie de faire et le plus important est l’équipe. Nous devons commencer à gagner des matches ». Enfin, le Français a confié au sujet de son statut de titulaire chez les Blues. « C’est ce que je voulais. Je suis venu ici pour jouer. Je suis dans un grand club et tout le monde veut jouer ici. La concurrence est très dure et vous pouvez le voir dans l’équipe. Il y a de nombreux talents donc quand vous vous entraînez vous devez être bons. C’est ce que j’essaie de faire et c’est pour ça que je travaille dur ».

