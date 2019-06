Le départ de Maurizio Sarri n’est toujours pas officiel, mais Chelsea cherche activement son successeur. Selon les informations du Telegraph, les Blues réfléchissent à plusieurs noms. Le quotidien anglais les a même classés comme le feraient les bookmakers.

Et on découvre qu’un coach de Ligue 1 est coté à 5 contre 1 pour prendre les rênes de l’écurie londonienne. Il s’agit de Patrick Vieira, entraîneur de l’OGC Nice, apprécié chez les dirigeants anglais après sa première saison réussie chez les Aiglons. Les noms de Frank Lampard, Massimiliano Allegri, Brendan Rodgers et même José Mourinho sont également cités.

