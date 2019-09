Prolongé de 5 ans par Chelsea il y a quelques heures à peine, Callum Hudson-Odoi (18 ans) est actuellement blessé. L’attaquant n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu sous les ordres de Frank Lampard mais il se réjouit de l’arrivée de l’ancien milieu de terrain à la place de Maurizio Sarri. Selon lui, le nouvel entraîneur amène une bouffée d’air frais au club.

« La seule chose qui a changé est que nous avons une ambiance plus positive dans le vestiaire et sur le terrain. Nous sommes tous heureux, je pense, parce que le manager est arrivé. Il était lui-même un grand joueur au club. Maintenant, il est là et nous lui offrons tous notre respect pour ce qu’il a déjà fait en faveur du club. Je pense que le vestiaire est plus heureux, plus positif » a expliqué le joueur dans un entretien au London Evening Standard. Sarri appréciera.

