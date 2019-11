Après trois années au Real Madrid, Mateo Kovačić (25 ans) a rallié l’Angleterre afin de rejoindre Chelsea. Là-bas, le milieu de terrain a retrouvé une certaine régularité dans le temps de jeu qu’il n’avait pas en étant du côté de l’Espagne, c’est du moins la conclusion qu’il tire de ces années madrilènes comme il l’a déclaré pour le site officiel de l’actuel troisième de Premier League.

« Cela a aussi été un petit problème dans ma carrière. Tout s’est passé trop vite pour moi. J’ai eu trois grandes et difficiles années à Madrid. J’ai joué, je n’ai pas joué, je n’ai pas eu la continuité dont j’avais besoin et ce que j’ai maintenant ici. J’ai aimé ça, on a gagné trois Ligues des champions, mais Chelsea arrive dans le meilleur moment de ma carrière. C’est le changement le plus important pour l’instant et j’en suis très satisfait », a-t-il déclaré.