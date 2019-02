Alors qu’il devait sortir sur blessure lors des prolongations de la finale de Carabao Cup qui voyait Chelsea affronter Manchester City, Kepa Arrizabalaga s’est opposé à son entraîneur Maurizio Sarri. Une scène surréaliste puisque le gardien remplaçant, Willy Caballero était prêt à faire son entrée en jeu. Une décision qui a fait sortir de ses gonds l’entraîneur italien.

Plus lucide après la rencontre, Maurizio Sarri a fait part de son mécontentement au micro de Sky Sports : « il voulait me faire savoir qu’il était en condition pour faire la séance des tirs au but. Il avait raison, mais la façon dont il s’est comporté n’était pas bonne. Mentalement, il était prêt. Je l’ai réalisé qu’après le match. » Néanmoins, Kepa Arrizabalaga ne sera pas sanctionné par son coach.