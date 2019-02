C’est une drôle de scène à laquelle on a assisté lors de la finale de la Carabao Cup entre les Blues et les Citizens, remportée par les troupes de Pep Guardiola. En fin de prolongation, Maurizio Sarri a voulu sortir son gardien espagnol, visiblement blessé quelques minutes plus tôt.

Et alors que Willy Caballero, déjà en tenue, s’apprêtait à rentrer pour la séance de tirs au but, Kepa a refusé de céder sa place, provoquant la colère folle du tacticien italien. Ça risque de chauffer dans les vestiaires...