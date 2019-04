Si Chelsea est venu à bout de Cardiff hier (victoire 2-1), tout n’a pas été facile pour les Blues et leur entraîneur, Maurizio Sarri. Les Londoniens ont inscrit leurs deux buts dans les dernières minutes de la partie, avec notamment un hors-jeu non-signalé sur l’égalisation d’Azpilicueta. Si ce succès permet à Chelsea de rester dans la course à l’Europe (6e à un point de Tottenham, 3e), cela ne suffira sûrement pas à calmer la colère des supporters londoniens envers leur coach italien. Le fait que Kanté et Hudson-Odoi ont été laissés sur le banc pendant toute la rencontre a suscité l’incompréhension dans les rangs des supporters de Chelsea. Hier, dans les tribunes du Cardiff City Stadium, les fans des Blues ont crié des « Sarri Out », alors que le public gallois chantait des « Sarri In », lorsque leur équipe menait encore au score.

En conférence de presse d’après-match, Sarri est revenu sur cette ambiance, assurant que cela ne l’atteignait pas : « Je peux très bien le comprendre, a indiqué le tacticien transalpin, dans des propos rapportés par le Daily Mail. Je suis sur le terrain depuis 45 ans et je connais la réaction des fans. J’étais vraiment déçu pour mes joueurs parce qu’ils se battaient. Il était probablement préférable d’attendre la fin du match, mais pour moi ce n’est pas un gros problème. »