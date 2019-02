Quelques jours après avoir perdu la finale de Carabao Cup contre Manchester City (0-0, 3 t.a.b à 4), Chelsea défiait Tottenham ce mercredi pour le compte de la 28e journée de Premier League. À Stamford Bridge, les Blues se sont imposés 2-0. Un match auquel n’a pas participé Kepa, puisque Maurizio Sarri a décidé de titulariser Caballero après l’incident du week-end dernier. Interrogé sur la non titularisation du gardien espagnol, le technicien italien s’est expliqué.

« C’était vraiment très facile (comme choix, ndlr) parce que Kepa a fait une grosse erreur et a ensuite payé avec le club. Dans ce match, il doit payer pour toute l’équipe. C’était seulement un message pour toute l’équipe, le vestiaire. Nous sommes un groupe, et non 25 personnes. Maintenant, nous arrêtons avec cette question, c’est derrière nous et à l’avenir, Kepa sera avec nous », a lâché l’ancien entraîneur du Napoli après la rencontre à BBC Sport.