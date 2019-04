Alors qu’Alvaro Morata est retourné à l’Atlético de Madrid lors du mercato hivernal, Chelsea a réussi à remplacer l’attaquant espagnol par Gonzalo Higuain, prêté jusqu’à la fin de la saison par la Juventus. Mais avec les Blues, l’avant-centre argentin, qui vient de prendre sa retraite internationale, a un peu de mal puisqu’il n’a marqué que trois buts en onze apparitions. Une adaptation difficile sur laquelle est revenu Maurizio Sarri, le technicien italien du club londonien, en conférence de presse. « Gonzalo doit s’améliorer physiquement et mentalement, mais je pense aussi qu’il pourra nous être très utile pour la fin de la saison », a d’abord expliqué l’ancien coach du Napoli.

« Vous savez très bien que jouer en Premier League n’est pas facile les premiers mois. C’était également un problème pour Luis Suarez lors de sa première saison à Liverpool, a poursuivi l’entraîneur des Blues. Il a besoin de temps pour améliorer sa condition physique et pour s’adapter à la Premier League. Je pense qu’il est capable de la faire. En même temps, nous avons la chance d’avoir aussi Giroud. On doit jouer tous les trois jours, donc on aura besoin des deux. » Malgré tout, Maurizio Sarri n’a pas l’intention de laisser repartir Gonzalo Higuain en Italie dans quelques mois (le prêt comprend une option d’achat de 36M€) : « oui bien sûr (je veux le garder, ndlr), mais ça dépend du club et de la Juventus. La situation n’est pas clair pour le moment. »