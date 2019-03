Si un Paulo Dybala suscite encore pas mal de débat en Argentine à cause de ses piètres prestations en sélection nationale, Gonzalo Higuain ne fera plus parler de lui avec l’Albiceleste. A 31 et après 75 capes et 32 buts sous le maillot argentin, Pipita vient d’annoncer sa retraite internationale à l’émission argentine 90 Minutos de Fútbol.

« Je respecte toutes les opinions qui sont cohérentes et respectueuses. Mon cycle avec la sélection est terminé. Maintenant je la regarde de l’extérieur. J’ai parlé avec Scaloni (le sélectionneur, ndlr) et je lui ai donné mon point de vue. C’est ma décision, c’est ce qui est le mieux pour moi. » Higuain aura donc joué son dernier match avec l’Argentine le 26 juin dernier face au Nigéria (troisième rencontre de la phase de poules du Mondial).