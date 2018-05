Arrivé à Chelsea en 2013, Willian fait partie des cadres de l’effectif des Blues. Si l’ailier a pris part à quasi toutes les rencontres cette saison (36 matchs), il n’était pas vraiment un titulaire en puissance (20 titularisations) dans l’esprit d’Antonio Conte. Malgré tout, la volonté du principal intéressé semble être de vouloir rester à Chelsea. « Je veux rester en Angleterre, je suis très bien adapté ici, autant dans mon club que dans la ville. Ma famille aime beaucoup Londres et moi aussi. J’entends aller au bout de mon contrat et continuer en Europe. Si ce n’est pas en Angleterre, ce sera peut-être ailleurs. Mais mon objectif et mon souhait sont de rester et de voir Chelsea m’appeler pour une prolongation », a-t-il confié dans Estado de São Paulo.

Mais pas à n’importe quel prix. S’il a fait part de son souhait de rester, c’est seulement en cas de départ d’Antonio Conte, comme le rapporte Sky Sport. En effet, la relation entre les deux hommes s’est détériorée au fil du temps. Et d’après la presse britannique, le Brésilien ne souhaiterait plus contribuer avec le coach italien. Une aubaine pour Manchester United et José Mourinho qui n’ont jamais caché leur attirer pour le joueur de 29 ans. Les dirigeants des Red Devils devront toutefois trouver les arguments pour convaincre leur homologue de lâcher un joueur qui est sous contrat jusqu’en 2020.