La première partie de saison a été très difficile pour Olivier Giroud. Mis au placard par Frank Lampard à Chelsea, l’attaquant français n’a fait que sept apparitions toutes compétitions. En fin de contrat en juin prochain, le joueur âgé de 33 ans devrait donc aller voir ailleurs cet hiver. Plusieurs clubs seraient donc venus aux nouvelles mais l’ancien Montpelliérain devrait prendre la direction de Milan pour s’engager en faveur de l’Inter.

Mardi, le média britannique The Telegraph expliquait que le club milanais était toujours en pole position pour accueillir le champion du Monde 2018. Et ce jeudi, Sky Italia va plus loin. D’après le média italien, les dirigeants nerazzurri auraient échangé aujourd’hui avec l’entourage du Français et un accord aurait même été trouvé avec ce dernier autour d’un contrat de deux ans et demi. Mais désormais, il va falloir convaincre les Blues, qui demanderaient entre 8 et 10 millions d’euros. L’Inter, de son côté, n’aimerait pas dépasser 5M.