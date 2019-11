C’est un petit événement... Dans le cadre de la 14e journée de Premier League, Chelsea accueille ce samedi après-midi West Ham à Stamford Bridge. Et pour ce match du championnat d’Angleterre, Frank Lampard a décidé de titulariser un certain Olivier Giroud.

Dans le dur avec le club londonien, l’international français n’a pour le moment disputé que 120 minutes en Premier League, et 211 au total en six apparitions toutes compétitions confondues. Et cette place de titulaire, l’ancien Montpelliérain ne l’avait plus connue depuis le 18 août dernier et un match contre Leicester City (1-1, 2e journée). Le joueur de 33 ans doit désormais saisir cette chance pour marquer des points.