« Ces derniers matches me permettent d’avancer dans mon cheminement pour la saison prochaine. Je suis orienté par le jeu. Je ne prends pas de plaisir et on doit être guidés par ça. Ce qu’on nous propose, c’est limité, donc ça oriente mon choix. » La sortie médiatique d’Hatem Ben Arfa (32 ans) a fait beaucoup de bruit depuis dimanche. Le joueur révèle plus ou moins son départ du Stade Rennais car il ne prend pas de plaisir sur le terrain au sein d’une équipe trop défensive, à son goût. Forcément ça ne plaît pas à tout le monde, notamment à Christophe Dugarry, qui s’est offusqué du comportement du joueur sur les ondes de RMC ce lundi soir. Selon lui, Ben Arfa n’en fait qu’à sa tête et agacerait même ses coéquipiers.

« Il croit qu’il met la pression à qui là ? Il menace qui ? Il croit qu’il va nous manquer ? Si je suis le Stade Rennais, tu dégages direct mec ! Pour qui tu te prends ? On le rappelle… tous les clubs où il est passé, ça s’est mal terminé ! Il est 30e buteur de Ligue 1 (7 buts) et 79e passeur (2 passes décisives), s’il fait un bon match de temps en temps c’est un miracle. Si Rennes n’est pas bon depuis la finale, même un peu avant, c’est aussi à cause de lui. Des abrutis ont mis ce mec-là dans les quatre meilleurs joueurs (Ben Arfa est dans les 5 nommés pour le trophée UNFP, ndlr) ! Ça résume parfaitement le football actuel. C’est incroyable. Les joueurs n’en peuvent plus de lui, j’ai mes infos ! Il ne fait que marcher, jouer, arrêter, il se prend pour un autre. C’est surréaliste, il est imbuvable », déplore le champion du monde 98.