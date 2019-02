Hier après-midi, l’absence d’Hatem Ben Arfa dans le groupe rennais convoqué pour affronter l’Olympique de Marseille a été très remarquée. Au final, Julien Stéphan a fait savoir qu’il avait décidé d’écarter son joueur pour le match, ce dernier ayant séché la mise au vert. Et si le club breton joue la carte de l’apaisement, Christophe Dugarry n’a pas apprécié du tout le comportement de l’ancien Parisien.

« Il est fatigué ? il s’est reposé pendant deux ans au PSG. Il a signé à Rennes le dernier jour du mercato pour profiter de ses vacances. Il est fatigué après le match de Séville ? C’est une blague ! C’est une blague ! Ben Arfa vit dans quel monde ? Il fait le plus beau métier du monde et nous explique qu’il est fatigué ? Quel manque de respect pour ses coéquipiers et son entraîneur ! Ce n’est pas possible. Ce football est en train de dépérir. Moi je le mettrais à pied, il ne reporterait plus jamais le maillot de Rennes », a-t-il déclaré sur RMC Sport.