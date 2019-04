Au sortir de la défaite du Paris SG en finale de Coupe de France contre le Stade Rennais, Christophe Dugarry a, au micro de Team Duga sur RMC Sport, distribué les bons et les mauvais points. Et au rayon des déceptions, le champion du Monde 1998 s’est montré plutôt dur au sujet de Julian Draxler et Leandro Paredes.

« Vous avez vu la finale qu’il fait Draxler ? Quand je vous dis que ce garçon à zéro caractère... Paredes ? Il va moins vite que moi. Il met zéro intensité. 47 M€ pour ce joueur-là, c’est un vol manifeste... 47 M€ pour lui, ça me fait beaucoup rire... », a-t-il lâché. Les voilà rhabillés pour l’hiver !