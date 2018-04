Invité dans une émission de radio de la Rai, le technicien italien Fabio Capello a clarifié sa situation. Convoité par des clubs européens et des sélections nationales, le coach de 71 ans a décidé de prendre sa retraite.

« J’ai voulu essayer d’entraîner encore une fois un club et le Jiangsu Suning a été ma dernière expérience dans le football. J’ai fait tout ce que je voulais. Je suis très heureux de ce que j’ai fait et désormais je me consacre à mes activités de commentateur. C’est un rôle où on est sûr de gagner. »