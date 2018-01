Ce mercredi, Clément Grenier a été libéré par son club formateur l’Olympique Lyonnais afin de pouvoir rejoindre l’En Avant Guingamp. Une arrivée dont s’est félicité le président Bertrand Desplat et l’entraîneur Antoine Kombouaré. Le joueur, lui, en a dit plus sur son choix. « Mon agent m’a parlé de Guingamp, j’ai regardé beaucoup de leurs matchs. Par la suite j’ai appelé Jimmy (Briand) qui m’a expliqué les choses et je me suis dit que c’était le bon endroit pour réussir. J’ai choisi Guingamp grâce au discours du coach et du Président. Ils m’ont dit des choses qui me permettent de croire à ce challenge. Je me prépare tous les jours pour jouer. Je crois que les valeurs de ce club sont les mêmes que les miennes ».

Grenier, qui n’était plus dans les plans de Genesio à Lyon, a rajouté : « Je ne parle pas de revanche, jamais. J’ai toujours donné le maximum pour ce métier qui est extraordinaire. J’ai confiance. Le discours était parfait pour moi. Je vais continuer de travailler comme je l’ai toujours fait. A prendre du plaisir et à gagner ! Je suis passé par des étapes difficiles. Ça me manque. Je donnerais vraiment tout pour que tout le monde soit content dans le vestiaire et les supporters également. Je sais que je vais pouvoir prendre du plaisir ici. La taille de la ville ne m’intéresse pas. Je suis prêt à découvrir le club, la ville et surtout prêt à prendre du plaisir à jouer au football ! J’ai toujours vu Guingamp comme un club avec beaucoup de valeurs. Quand le président me parlait, j’ai eu l’impression d’être chez moi. Pour moi, c’est le club idéal pour continuer ma progression. Ici, je pense que c’est différent. Mais je me répète, à Guingamp, c’est l’idéal pour continuer ma progression et atteindre mes objectifs ».