Paris pourrait cette semaine devenir la première équipe de l’histoire de l’UEFA Champions League à se qualifier pour les huitièmes de finale après seulement trois matches ! En cas de succès à Bruges (21h), le PSG, premier du groupe A après ses succès face à Galatasaray (0-1) et au Real Madrid (3-0), sera assuré de voir la phase éliminatoire, si dans le même temps Turcs et Espagnols ne parviennent pas à se départager à Istanbul.

Pour les retrouvailles entre Thomas Meunier et le Club Bruges, au stade Jan-Breydel, Thomas Tuchel choisit d’aligner un 4-3-3 avec Eric Maxim Choupo-Moting aux côtés de Mauro Icardi et Angel Di Maria devant. Kylian Mbappé et Edinson Cavani débutent sur le banc. En face, Philippe Clement opte pour un 3-5-2. Le leader de Jupiler Pro League, invaincu toutes compétitions confondues cette saison, peut compter sur son trio africain Percy Tau (Afrique du Sud), Emmanuel Dennis (Nigéria), Krépin Diatta (Sénégal), auteurs de 2, 3 et 4 buts en 8 matches, pour animer son attaque. Le très jeune Charles De Ketelaere, 18 ans, fait sa première apparition au milieu !

Les compositions d’équipes :

Club Bruges : Mignolet - Mata, Mechele, Deli, Sobol - De Ketelaere, Rits, Vanaken - Diatta - Dennis, Tau

Paris Saint-Germain : Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos, Herrera - Di Maria, Icardi, Choupo-Moting