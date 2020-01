Alors qu’Edinson Cavani affole le marché des transferts en ces derniers jours de janvier, le directeur sportif du Corinthians Duilio Monteiro Alves a avoué avoir lui aussi tenté sa chance pour attirer el Matador ces dernières semaines. Mieux, le dirigeant paulista a même avoué s’être renseigné pour une autre star du Paris SG, un certain Neymar.

« Je me suis déjà renseigné pour Neymar et Cavani quand ils ont dit qu’ils souhaitaient quitter le PSG. Nous devons chercher les meilleures solutions pour le club. Ne saviez-vous pas que Cavani voulait rejouer en Amérique du Sud ? Je dois sauter sur cette occasion, pourquoi pas ? Il y a aussi eu une rumeur concernant un possible prêt de Neymar à Flamengo, je me suis renseigné. Le Corinthians est un très grand club club, mais les chiffres étaient extravagants. Je vous donne des explications pour que vous compreniez notre quotidien », a-t-il confié à O Globoesporte. Qui ne tente rien n’a rien.