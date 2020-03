Avec la pandémie de coronavirus, les acteurs de Serie A sont tous en confinement depuis plusieurs jours désormais, comme toute la population en Italie. Du côté de l’AS Roma, les joueurs ont reçu un programme spécialisé pour les jours à venir et le club italien a pris les choses en main comme l’a expliqué Aleksandar Kolarov dans un entretien accordé à SportKlub : « nous parlons constamment avec l’entraîneur physique. Il y a quatre ou cinq jours, chaque joueur a reçu un programme. Ils nous ont apporté des vélos d’appartement par camion pour que nous puissions nous entraîner. Chacun a son propre programme. »

« Ils nous ont également fourni de la nourriture pour que nous n’ayons pas à sortir et pour cuisiner nous-mêmes quelque chose à la maison. D’après le programme, nous devons commencer l’entraînement dimanche, mais nous ne voyons pas comment cela pourrait se produire maintenant. (...) J’ai des séances d’entraînement privées que je fais et je peux courir dans le jardin, mais il est très difficile de maintenir la forme physique requise pour les matches », a enchaîné le latéral gauche serbe, auteur de 32 apparitions toutes compétitions confondues cette saison pour six buts et cinq passes décisives.