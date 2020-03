L’épidémie de coronavirus ne cesse de se répandre dans le monde entier. Plus de 86 000 personnes ont été contaminées dans une cinquantaine de pays différents à travers les cinq continents. Le bilan actuel dépasse les 3 000 décès et le sport ainsi que le football sont évidemment impactés par le virus. La Suisse a par exemple annoncé la suspension de son championnat jusqu’au 23 mars prochain, alors que l’International Champions Cup a annulé ses rencontres prévues sur le continent asiatique l’été prochain.

Ce mardi matin, le 44e Congrès ordinaire de l’UEFA s’est déroulé à Amsterdam, aux Pays-Bas. Gianni Infantino, le président de la FIFA, a pris la parole dès l’ouverture de l’événement et a évoqué la situation liée au coronavirus : « il ne faut pas paniquer. Il faut être prudent et coopérer avec les autorités sanitaires. Le football peut être un bon antidote contre la maladie. (Sur l’obligation de consulter le calendrier) Nous devons savoir combien de matches peuvent être rejoués. Nous sommes préoccupés pour les joueurs et les supporters. Il faut regarder et voir comment peut se transformer le calendrier à l’avenir. Maintenant, puisque nous sommes (réunis) à Amsterdam, c’est le bon moment de trouver des solutions », a lâché le dirigeant de 49 dans des propos rapportés par Marca.