Alors que ce mardi va se tenir une réunion au sein de l’UEFA (conférence téléphonique), tous les clubs européens sont suspendus à la décision de l’instance européenne concernant ses compétitions sur le Vieux Continent. En pleine pandémie de coronavirus, les championnats nationaux, dont les 5 majeurs en Europe, sont à l’arrêt. L’Euro 2020 devrait, sauf surprise, être reporté (en décembre 2020 ou à l’été 2021). Ce qui pourrait entraîner l’annulation de la Ligue des Nations notamment.

Selon les informations du Telegraph outre-Manche, l’UEFA va demander aux championnats domestiques en Europe de se terminer au plus tard fin juin. L’instance européenne du football veut également que tous les championnats redémarrent en même temps pour l’exercice 2020-2021. Le quotidien britannique ajoute qu’une telle décision pourrait faire grandir la peur d’une saison blanche dans certains pays. En Premier League, il reste par exemple entre 9 et 10 matches par équipe à disputer. Pour que le championnat anglais aille à son terme, il faudrait alors que la compétition reprenne à la fin du mois de mai pour avoir une chance de finir le 30 juin. Il n’est pas certain que cela soit réalisable, en sachant que le pic de contamination du Covid-19 est attendu dans les prochaines semaines. Dans un premier temps, les différentes Ligues ont suspendu leurs compétitions jusqu’au début du mois d’avril.