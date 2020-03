L’UEFA rend sa décision aujourd’hui

L’information qui fait la Une de toute l’Europe, c’est la décision à venir de l’UEFA concernant les compétitions de football sur le continent. Et notamment la tenue ou non de la Ligue des Champions, et de l’Europe League, comme en couverture de Marca. En effet, l’instance dirigeante du football européen doit se prononcer ce mardi, et devrait annoncer les décisions prises pour ses compétitions entre clubs, mais aussi concernant l’Euro 2020. Forcément toute la presse européenne est dans l’attente du verdict. C’est donc le cas de l’Espagne, mais aussi du Portugal comme le montre le quotidien A Bola, selon qui, aujourd’hui, « c’est le jour J ». En Italie, La Gazzetta dello Sport parle elle aussi de la décision de l’UEFA. Celle-ci établira aujourd’hui à Nyon les critères du nouveau calendrier, explique le journal transalpin, d’après qui la tendance serait plutôt à report de l’Euro. Deux options se présentent alors, explique La Gazzetta, soit l’hiver prochain entre novembre et décembre 2020, soit décaler la compétition à l’été 2021. Réponse dans la journée.

Aubameyang veut jouer à Barcelone

Du côté de la Catalogne, les médias pro Barça se tournent déjà vers le mercato. C’est bien Pierre-Emerick Aubameyang qui est placardé sur la Une du journal Sport. D’après les informations du quotidien ibérique, le joueur lui veut venir cet été, et le Barça le considère comme une option assez abordable. De plus, le journal nous livre une indiscrétion qu’il voit comme un signe en faveur de l’attaquant des Gunners. Des proches du joueur résideraient depuis quelques mois, tout proche de la ville de Barcelone... Sport ajoute que Samuel Umtiti va être mis sur le marché, de quoi renflouer les caisses du Barça cet été en vue de futurs achats, comme celui de Neymar.

Pas d’équipes nationales pendant 1 an

Enfin en Angleterre, les tabloïds s’inquiètent également pour l’équipe nationale. En effet comme l’affirment le Daily Express et d’autres quotidiens britanniques, l’Angleterre pourrait ne pas jouer pendant au moins 1 an ! Plus de matchs internationaux jusqu’en mars 2021, écrit le journal. À condition bien sûr que l’Euro 2020 soit reporté à l’été suivant. Et puis ajoute le Daily Express, la Ligue des Nations devrait être tout simplement abandonnée. Des informations qui font aussi les gros titres du Daily Mirror, qui regrette déjà ses Three Lions, et qui parle de « nation fantôme ».